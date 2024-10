BYD Aktie News: BYD schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BYD. Das Papier von BYD legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,3 Prozent auf 38,00 USD.

Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Um 15:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 38,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die BYD-Aktie sogar auf 39,89 USD. Bei 38,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 13.850 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 10,53 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 21,80 USD fiel das Papier am 01.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 3,41 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,26 CNY aus.

BYD ließ sich am 28.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,37 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 2,62 HKD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 186,78 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 153,59 Mrd. HKD umsetzen können.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 12,64 CNY im Jahr 2024 aus.

