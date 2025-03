BYD Aktie News: BYD zieht am Nachmittag deutlich an

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Das Papier von BYD legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 5,8 Prozent auf 50,08 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 5,8 Prozent auf 50,08 USD zu. Der Kurs der BYD-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 50,10 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 67.096 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,00 USD erreichte der Titel am 27.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 3,69 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 24,35 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). Mit Abgaben von 51,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,41 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,76 CNY.

Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,35 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,87 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 214,39 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 172,00 Mrd. HKD umgesetzt.

Die BYD-Bilanz für Q4 2024 wird am 24.03.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 13,67 CNY je Aktie belaufen.

