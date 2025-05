BYD Aktie News: BYD steigt am Nachmittag

So bewegt sich BYD

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 53,34 USD.

Werte in diesem Artikel

Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 15:46 Uhr in Grün und gewann 3,7 Prozent auf 53,34 USD. Die BYD-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 54,50 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,45 USD. Zuletzt wechselten 74.290 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 25.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,60 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,57 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für BYD-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,58 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,89 CNY ausgeschüttet werden.

BYD ließ sich am 26.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,34 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,71 HKD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 178,65 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 133,60 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 01.09.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2025 18,48 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie knickt ein: Produktionsstart in Brasilien verzögert sich

Tesla-Aktie: Teslas Model Y wird in den Vereinigten Staaten günstiger

BYD-Absatz in Deutschland im April mit neuem Rekord - Tesla klar übertroffen