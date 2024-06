BYD Aktie News: BYD am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von BYD gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BYD-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 29,00 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie um 15:44 Uhr 1,3 Prozent auf 29,00 USD. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,90 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 28,91 USD. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.566 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 36,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 25,07 Prozent Luft nach oben. Am 01.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,80 USD ab. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 24,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BYD-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,10 CNY. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,20 CNY belaufen.

BYD veröffentlichte am 29.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,58 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 123,42 Mrd. CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,32 Mrd. CNY in den Büchern standen.

Am 26.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 12,16 CNY in den Büchern stehen haben wird.

