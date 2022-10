BYD Aktie News: BYD am Nachmittag behauptet

Mit einem Kurs von 25,40 EUR zeigte sich die BYD-Aktie im Frankfurt-Handel um 04:22 Uhr kaum verändert. Bei 25,74 EUR erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die BYD-Aktie bis auf 25,11 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,54 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 14.002 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 41,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Am 15.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,35 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 38,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BYD gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,08 CNY je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 66.825,19 CNY. Im Vorjahresviertel waren 40.991,87 CNY in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2022 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BYD-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 27.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 3,38 CNY je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

BYDs Europa-Offensive: Chinesischer Elektroautohersteller dringt in den europäischen Markt vor

Automarkt in China dank EV-Boom weiterhin auf Erholungskurs - Absatz gestiegen

Sixt-Aktie gibt Gas: Sixt plant Kauf von 100.000 E-Autos von Tesla-Rivale BYD

