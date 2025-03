BYD Aktie News: BYD gewinnt am Montagnachmittag

So entwickelt sich BYD

Die Aktie von BYD zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 51,05 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 51,05 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BYD-Aktie bei 51,25 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,87 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 37.553 BYD-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 52,00 USD. 1,86 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,35 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 52,30 Prozent wieder erreichen.

BYD-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,41 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,76 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BYD am 30.10.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,35 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,87 HKD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 214,39 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,00 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 24,65 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.03.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der BYD-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 31.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 13,67 CNY je Aktie aus.

