BYD Aktie News: BYD am Montagnachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 45,85 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,2 Prozent auf 45,85 USD. Die BYD-Aktie legte bis auf 46,44 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 46,44 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Zuletzt wechselten 15.126 BYD-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2025 auf bis zu 54,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 19,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.04.2024 (24,46 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 46,65 Prozent sinken.

BYD-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,97 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,81 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte BYD am 24.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,59 HKD. Im Vorjahresviertel waren 3,23 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 191,54 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 291,44 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte BYD am 25.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 29.04.2026 werfen.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 18,43 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

