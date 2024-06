BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 30,49 USD.

Das Papier von BYD gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Um 15:47 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 30,49 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BYD-Aktie bei 29,87 USD. Bei 30,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.113 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 36,27 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,96 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.02.2024 Kursverluste bis auf 21,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 39,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CNY. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,36 CNY.

BYD ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,58 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 1,43 CNY je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 123,42 Mrd. CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 118,32 Mrd. CNY umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BYD am 26.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 12,21 CNY im Jahr 2024 aus.

