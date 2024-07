BYD Aktie News: BYD am Nachmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BYD. Das Papier von BYD legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 2,3 Prozent auf 30,20 USD.

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:42 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 30,20 USD. Den Tageshöchststand markierte die BYD-Aktie bei 30,20 USD. Bei 29,48 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.937 BYD-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,27 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. 20,10 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.02.2024 (21,80 USD). Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 38,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,37 CNY, nach 3,41 HKD im Jahr 2023.

BYD gewährte am 29.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,71 HKD. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 1,63 HKD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 133,60 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 135,10 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.08.2024 terminiert. Am 01.09.2025 wird BYD schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2024 12,18 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

