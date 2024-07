BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich BYD

Die Aktie von BYD gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BYD-Aktie musste zuletzt im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 30,08 USD.

Die BYD-Aktie gab im NASDAQ OTC-Handel um 15:41 Uhr um 0,7 Prozent auf 30,08 USD nach. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,00 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,00 USD. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 3.309 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,27 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,60 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,80 USD. Dieser Wert wurde am 01.02.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 27,51 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,41 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,37 CNY je BYD-Aktie.

BYD ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,63 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 133,60 Mrd. HKD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 135,10 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.08.2024 erfolgen. BYD dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,18 CNY je BYD-Aktie.

