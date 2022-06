BYD Aktie News: BYD am Vormittag stärker

Das Papier von BYD konnte um 27.06.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,6 Prozent auf 38,05 EUR. Die BYD-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,28 EUR an. Bei 38,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Frankfurt 2.559 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 27.06.2022 markierte das Papier bei 38,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 0,59 Prozent niedriger. Am 15.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 107,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 27.04.2022 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,08 CNY je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 63,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 66.825,19 CNY umgesetzt, gegenüber 40.991,87 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 31.08.2022 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,21 CNY je BYD-Aktie.

