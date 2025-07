BYD Aktie News: BYD zieht am Nachmittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BYD zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 16,28 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,5 Prozent auf 16,28 USD zu. Der Kurs der BYD-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,40 USD zu. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 16,40 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.634 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,50 USD) erklomm das Papier am 24.05.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 25,94 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 8,52 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,64 CNY.

BYD gewährte am 26.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,11 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,57 HKD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 178,65 Mrd. HKD im Vergleich zu 133,60 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von BYD wird am 27.08.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BYD rechnen Experten am 31.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,70 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

