C3ai Aktie News: C3ai verbilligt sich am Abend

Die Aktie von C3ai gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Der C3ai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 16,62 USD.

Die C3ai-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 16,62 USD abwärts. In der Spitze fiel die C3ai-Aktie bis auf 16,46 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 532.774 C3ai-Aktien.

Bei 45,07 USD markierte der Titel am 11.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 171,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,71 USD am 12.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie.

Am 28.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,59 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,56 Prozent auf 108,72 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 86,59 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von C3ai rechnen Experten am 09.09.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,603 USD je C3ai-Aktie.

