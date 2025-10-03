C3ai Aktie News: C3ai gewinnt am Freitagabend an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von C3ai zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 18,34 USD zu.

Um 20:07 Uhr stieg die C3ai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 18,34 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die C3ai-Aktie bei 19,15 USD. Bei 18,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 902.459 C3ai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,07 USD. Dieser Kurs wurde am 11.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 145,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der C3ai-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,71 USD. Dieser Wert wurde am 12.08.2025 erreicht. Abschläge von 19,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie.

C3ai veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. C3ai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,50 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.12.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von C3ai veröffentlicht werden.

In der C3ai-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,246 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

