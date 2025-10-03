C3ai Aktie News: C3ai am Freitagnachmittag mit Kursplus

C3ai im Fokus

Die Aktie von C3ai zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die C3ai-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,8 Prozent auf 19,12 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die C3ai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,8 Prozent auf 19,12 USD. Die C3ai-Aktie legte bis auf 19,13 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,56 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 356.696 C3ai-Aktien.

Am 11.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,07 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die C3ai-Aktie mit einem Kursplus von 135,72 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Mit einem Kursverlust von 23,06 Prozent würde die C3ai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass C3ai-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete C3ai 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte C3ai am 03.09.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3ai ein Ergebnis je Aktie von -0,50 USD vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 03.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,246 USD je C3ai-Aktie belaufen.

