C3ai Aktie News: C3ai zeigt sich am Donnerstagabend freundlich

Die Aktie von C3ai gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 18,16 USD.

Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 3,7 Prozent auf 18,16 USD. Der Kurs der C3ai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,22 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 17,75 USD. Zuletzt wechselten 892.385 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 11.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 45,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 148,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der C3ai-Aktie. Am 12.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,71 USD ab. Mit einem Kursverlust von 18,98 Prozent würde die C3ai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für C3ai-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 03.09.2025 hat C3ai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte C3ai 87,21 Mio. USD umgesetzt.

Am 03.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte C3ai im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD einfahren.

