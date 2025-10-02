C3ai Aktie News: C3ai zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von C3ai. Im New York-Handel gewannen die C3ai-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die C3ai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 17,73 USD. In der Spitze legte die C3ai-Aktie bis auf 17,75 USD zu. Bei 17,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 178.671 C3ai-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 45,07 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 154,20 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,71 USD am 12.08.2025. Abschläge von 17,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass C3ai-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete C3ai 0,000 USD aus.

Am 03.09.2025 hat C3ai die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2025 terminiert.

In der C3ai-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,246 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

