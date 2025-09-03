C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag im Bärenmodus

Kursverlauf

Die Aktie von C3ai gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,8 Prozent im Minus bei 15,72 USD.

Der C3ai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 5,8 Prozent auf 15,72 USD. Das Tagestief markierte die C3ai-Aktie bei 15,00 USD. Mit einem Wert von 15,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der C3ai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.215.994 Stück gehandelt.

Bei 45,07 USD markierte der Titel am 11.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 65,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 14,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die C3ai-Aktie derzeit noch 6,42 Prozent Luft nach unten.

Nachdem C3ai seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 28.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,60 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,59 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat C3ai mit einem Umsatz von insgesamt 108,72 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,59 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 25,56 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 03.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 09.09.2026.

Experten gehen davon aus, dass C3ai im Jahr 2026 -0,666 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

