C3ai Aktie News: Anleger schicken C3ai am Nachmittag ins Plus

C3ai im Fokus

Die Aktie von C3ai gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die C3ai-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 15,88 USD.

Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 15,88 USD. Die C3ai-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,96 USD aus. Bei 15,84 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 177.885 C3ai-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 45,07 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die C3ai-Aktie derzeit noch 183,82 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.08.2025 (14,71 USD). Mit Abgaben von 7,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten C3ai-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 03.09.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 70,26 Mio. USD, gegenüber 87,21 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,44 Prozent präsentiert.

Am 03.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte C3ai im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel