DAX23.934 -0,8%Est505.655 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 -0,2%Nas23.555 -1,2%Bitcoin89.212 -3,5%Euro1,1494 -0,2%Öl64,48 -0,6%Gold3.973 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX im Minus -- US-Börsen leichter -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Hims & Hers: Novo-Deal rückt näher Hims & Hers: Novo-Deal rückt näher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

C3ai Aktie News: C3ai am Dienstagnachmittag im Minusbereich

04.11.25 16:08 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von C3ai gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der C3ai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 16,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C3.ai Inc
14,48 EUR -0,64 EUR -4,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die C3ai-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 16,75 USD. Der Kurs der C3ai-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,46 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,51 USD. Bisher wurden heute 171.782 C3ai-Aktien gehandelt.

Am 11.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,07 USD. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 62,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,71 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 03.09.2025 äußerte sich C3ai zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 70,26 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,246 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

In eigener Sache

Übrigens: C3.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf C3.ai

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf C3.ai

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu C3.ai Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung