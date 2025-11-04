C3ai Aktie News: C3ai am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von C3ai gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der C3ai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 16,75 USD.

Die C3ai-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 16,75 USD. Der Kurs der C3ai-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,46 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,51 USD. Bisher wurden heute 171.782 C3ai-Aktien gehandelt.

Am 11.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,07 USD. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 62,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,71 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 03.09.2025 äußerte sich C3ai zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 70,26 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,246 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.

