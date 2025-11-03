C3ai Aktie News: C3ai verliert am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 17,29 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr ging es für die C3ai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 17,29 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die C3ai-Aktie bis auf 17,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 150.500 C3ai-Aktien.
Bei 45,07 USD erreichte der Titel am 11.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 160,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die C3ai-Aktie 17,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
C3ai gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat C3ai mit einem Umsatz von insgesamt 70,26 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,21 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,44 Prozent verringert.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 03.12.2025 erwartet.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,246 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.
Redaktion finanzen.net
