Kursverlauf

C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Abend nordwärts

31.10.25 20:23 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Abend nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von C3ai. Zuletzt ging es für das C3ai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 17,38 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C3.ai Inc
14,95 EUR -0,00 EUR -0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr ging es für das C3ai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 17,38 USD. Die C3ai-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,47 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 17,04 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 520.183 C3ai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 45,07 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 159,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der C3ai-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.08.2025 auf bis zu 14,71 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,36 Prozent würde die C3ai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 03.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70,26 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -1,246 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

