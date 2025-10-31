DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.632 +0,2%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,03 +0,5%Gold3.984 -1,4%
C3ai im Fokus

C3ai Aktie News: C3ai zeigt sich am Nachmittag gestärkt

31.10.25 16:08 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von C3ai. Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 17,31 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C3.ai Inc
14,95 EUR -0,00 EUR -0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das C3ai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 17,31 USD. Die C3ai-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,34 USD an. Bei 17,04 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 185.212 C3ai-Aktien den Besitzer.

Bei 45,07 USD erreichte der Titel am 11.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 61,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 15,02 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

C3ai ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD gegenüber -0,50 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 87,21 Mio. USD gelegen.

Am 03.12.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von C3ai veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte C3ai im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu C3.ai Inc

DatumMeistgelesen
