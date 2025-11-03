C3ai Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von C3ai

Blick auf C3ai-Kurs

Die Aktie von C3ai gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von C3ai gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 17,40 USD abwärts.

Das Papier von C3ai befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 17,40 USD ab. Die C3ai-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,98 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 17,32 USD. Zuletzt wurden via New York 341.526 C3ai-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.12.2024 auf bis zu 45,07 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 159,02 Prozent Plus fehlen der C3ai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,71 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der C3ai-Aktie 15,46 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

C3ai ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. C3ai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70,26 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,21 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 03.12.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -1,246 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

