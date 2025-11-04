C3ai Aktie News: C3ai am Abend im Ausverkauf

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von C3ai gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 7,0 Prozent im Minus bei 15,94 USD.

Der C3ai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 7,0 Prozent auf 15,94 USD. Die C3ai-Aktie sank bis auf 15,85 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,51 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 498.408 Stück.

Am 11.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 45,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 182,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,71 USD. Dieser Wert wurde am 12.08.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der C3ai-Aktie 7,72 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte C3ai am 03.09.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 70,26 Mio. USD, gegenüber 87,21 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,44 Prozent präsentiert.

Am 03.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,246 USD je C3ai-Aktie belaufen.

