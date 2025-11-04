DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 -2,6%Nas23.368 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1482 -0,3%Öl64,47 -0,6%Gold3.941 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- US-Börsen tiefer -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- Bitcoin, Apple, D-Wave, DroneShield, FMC, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Gewinnprognose nach überzeugenden Zahlen erhöht - Suche nach CEO-Nachfolger QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Gewinnprognose nach überzeugenden Zahlen erhöht - Suche nach CEO-Nachfolger
Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

C3ai Aktie News: C3ai am Abend im Ausverkauf

04.11.25 20:23 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai am Abend im Ausverkauf

Die Aktie von C3ai gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 7,0 Prozent im Minus bei 15,94 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C3.ai Inc
13,92 EUR -1,19 EUR -7,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der C3ai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 7,0 Prozent auf 15,94 USD. Die C3ai-Aktie sank bis auf 15,85 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,51 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 498.408 Stück.

Am 11.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 45,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 182,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,71 USD. Dieser Wert wurde am 12.08.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der C3ai-Aktie 7,72 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte C3ai am 03.09.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 70,26 Mio. USD, gegenüber 87,21 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,44 Prozent präsentiert.

Am 03.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,246 USD je C3ai-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

In eigener Sache

Übrigens: C3.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf C3.ai

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf C3.ai

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu C3.ai Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung