C3ai Aktie News: C3ai am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von C3ai gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die C3ai-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 15,49 USD nach.

Die C3ai-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 15,49 USD nach. Die C3ai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,35 USD ab. Bei 15,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 253.198 C3ai-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,07 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 190,96 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,71 USD. Dieser Wert wurde am 12.08.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der C3ai-Aktie 5,04 Prozent sinken.

Nachdem C3ai seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 03.09.2025 lud C3ai zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3ai ein Ergebnis je Aktie von -0,50 USD vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 09.09.2026.

Experten gehen davon aus, dass C3ai im Jahr 2026 -1,247 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

