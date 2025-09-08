C3ai Aktie News: C3ai wird am Nachmittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 15,70 USD.

Die C3ai-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 15,70 USD abwärts. Im Tief verlor die C3ai-Aktie bis auf 15,51 USD. Bei 15,51 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 193.822 C3ai-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 45,07 USD erreichte der Titel am 11.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 187,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 14,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 03.09.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70,26 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2025 terminiert.

2026 dürfte C3ai einen Verlust von -1,247 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

