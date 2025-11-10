DAX23.985 +1,8%Est505.670 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.315 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1550 -0,1%Öl63,42 -0,4%Gold4.095 +2,4%
Aktienentwicklung

C3ai Aktie News: C3ai verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

10.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von C3ai gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die C3ai-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 15,50 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C3.ai Inc
13,70 EUR 0,70 EUR 5,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 15,50 USD ab. Im Tief verlor die C3ai-Aktie bis auf 15,49 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,86 USD. Zuletzt wechselten 134.564 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 11.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,07 USD an. Gewinne von 190,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 5,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte C3ai am 03.09.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 70,26 Mio. USD im Vergleich zu 87,21 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 vorlegen.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,246 USD je C3ai-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

