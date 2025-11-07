C3ai Aktie News: C3ai am Freitagnachmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 14,93 USD.

Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 14,93 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die C3ai-Aktie bisher bei 14,77 USD. Bei 14,90 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 254.612 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 11.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,07 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die C3ai-Aktie derzeit noch 201,88 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,71 USD am 12.08.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die C3ai-Aktie mit einem Verlust von 1,47 Prozent wieder erreichen.

Für C3ai-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

C3ai gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei C3ai ein EPS von -0,50 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 87,21 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 70,26 Mio. USD.

Am 03.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der C3ai-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,246 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

