C3ai Aktie News: C3ai am Donnerstagnachmittag leichter

06.11.25 16:08 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai am Donnerstagnachmittag leichter

Die Aktie von C3ai gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die C3ai-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 15,81 USD abwärts.

Die C3ai-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 15,81 USD. In der Spitze fiel die C3ai-Aktie bis auf 15,76 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,05 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 89.621 C3ai-Aktien.

Am 11.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 185,07 Prozent Plus fehlen der C3ai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 14,71 USD fiel das Papier am 12.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die C3ai-Aktie 7,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten C3ai-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte C3ai am 03.09.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 70,26 Mio. USD im Vergleich zu 87,21 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

In der C3ai-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,246 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

