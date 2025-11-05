C3ai Aktie News: C3ai am Abend freundlich

So bewegt sich C3ai

Die Aktie von C3ai zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 15,83 USD zu.

Um 20:07 Uhr wies die C3ai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 15,83 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die C3ai-Aktie bei 16,02 USD. Bei 15,84 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 528.206 C3ai-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,07 USD. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 64,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 14,71 USD erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die C3ai-Aktie mit einem Verlust von 7,08 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie.

Am 03.09.2025 lud C3ai zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,86 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,50 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 87,21 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 70,26 Mio. USD.

Am 03.12.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von C3ai veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte C3ai im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD einfahren.

