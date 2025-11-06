C3ai Aktie News: C3ai am Donnerstagabend leichter

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von C3ai. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 15,43 USD.

Die C3ai-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 15,43 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte C3ai-Aktie bei 15,11 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 16,05 USD. Bisher wurden heute 310.456 C3ai-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 45,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 192,09 Prozent. Am 12.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,71 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 4,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte C3ai am 03.09.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 87,21 Mio. USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte C3ai im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

