C3ai Aktie News: C3ai am Abend mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von C3ai. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 15,13 USD.

Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,3 Prozent auf 15,13 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die C3ai-Aktie bis auf 14,72 USD. Bei 14,90 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der C3ai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 567.944 Stück gehandelt.

Bei 45,07 USD erreichte der Titel am 11.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 197,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.08.2025 auf bis zu 14,71 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 2,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass C3ai-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete C3ai 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte C3ai am 03.09.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 70,26 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,21 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass C3ai 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD je Aktie ausweisen dürften.

