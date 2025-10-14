C3ai Aktie News: C3ai am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von C3ai gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die C3ai-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 4,2 Prozent auf 18,55 USD nach.

Die C3ai-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 18,55 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die C3ai-Aktie bis auf 18,43 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,88 USD. Der Tagesumsatz der C3ai-Aktie belief sich zuletzt auf 187.128 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.12.2024 auf bis zu 45,07 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 142,96 Prozent hinzugewinnen. Am 12.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,71 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der C3ai-Aktie 20,70 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 03.09.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,86 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,50 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat C3ai im vergangenen Quartal 70,26 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte C3ai 87,21 Mio. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,246 USD je C3ai-Aktie.

