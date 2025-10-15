DAX24.201 -0,2%Est505.611 +1,1%MSCI World4.322 +1,0%Top 10 Crypto15,31 -0,6%Nas22.803 +1,3%Bitcoin95.612 -2,0%Euro1,1622 +0,1%Öl62,29 ±0,0%Gold4.200 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street fester -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China
KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
So entwickelt sich C3ai

C3ai Aktie News: C3ai am Mittwochnachmittag im Aufwind

15.10.25 16:08 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai am Mittwochnachmittag im Aufwind

Die Aktie von C3ai zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 19,37 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C3.ai Inc
16,77 EUR 0,29 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die C3ai-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 19,37 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die C3ai-Aktie bei 19,49 USD. Mit einem Wert von 19,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 160.228 C3ai-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,07 USD erreichte der Titel am 11.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 57,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.08.2025 (14,71 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die C3ai-Aktie mit einem Verlust von 24,06 Prozent wieder erreichen.

Für C3ai-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

C3ai veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 87,21 Mio. USD gelegen.

C3ai wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 03.12.2025 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,246 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

In eigener Sache

Übrigens: C3.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf C3.ai

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf C3.ai

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu C3.ai Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung