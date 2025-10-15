C3ai Aktie News: C3ai am Mittwochnachmittag im Aufwind

So entwickelt sich C3ai

Die Aktie von C3ai zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 19,37 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die C3ai-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 19,37 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die C3ai-Aktie bei 19,49 USD. Mit einem Wert von 19,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 160.228 C3ai-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,07 USD erreichte der Titel am 11.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 57,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.08.2025 (14,71 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die C3ai-Aktie mit einem Verlust von 24,06 Prozent wieder erreichen.

Für C3ai-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

C3ai veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 87,21 Mio. USD gelegen.

C3ai wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 03.12.2025 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,246 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

