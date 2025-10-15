C3ai Aktie News: Anleger greifen bei C3ai am Abend zu

So entwickelt sich C3ai

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von C3ai. Zuletzt sprang die C3ai-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 19,15 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die C3ai-Papiere um 20:08 Uhr 0,8 Prozent. Die C3ai-Aktie legte bis auf 19,80 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 19,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 602.314 C3ai-Aktien.

Am 11.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 135,35 Prozent hinzugewinnen. Am 12.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,71 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie.

Zuletzt erhielten C3ai-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 03.09.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,50 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte C3ai 87,21 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

