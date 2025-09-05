C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Dienstagabend südwärts

So bewegt sich C3ai

Die Aktie von C3ai gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die C3ai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 17,28 USD ab.

Die C3ai-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 17,28 USD. Die C3ai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,93 USD ab. Bei 17,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 941.437 C3ai-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 61,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.08.2025 (14,71 USD). Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 17,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

C3ai-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 03.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,86 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,50 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 70,26 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 87,21 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 präsentieren.

2026 dürfte C3ai einen Verlust von -1,246 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

