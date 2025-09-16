DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.068 +0,7%Nas22.210 -0,6%Bitcoin97.743 -0,6%Euro1,1847 -0,1%Öl68,22 -0,4%Gold3.684 -0,2%
C3ai Aktie News: C3ai am Mittwochnachmittag freundlich

17.09.25 16:13 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von C3ai. Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 17,65 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von C3ai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 17,65 USD. Die C3ai-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,65 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 17,52 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 118.377 C3ai-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 45,07 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 155,43 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,71 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,63 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 03.09.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,44 Prozent zurück. Hier wurden 70,26 Mio. USD gegenüber 87,21 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 03.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass C3ai 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

