C3ai Aktie News: C3ai fällt am Donnerstagabend tief

Die Aktie von C3ai gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,8 Prozent auf 12,75 USD.

Die C3ai-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 5,8 Prozent auf 12,75 USD. In der Spitze büßte die C3ai-Aktie bis auf 12,75 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,72 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.257.453 C3ai-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 45,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.12.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die C3ai-Aktie 253,49 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2025 bei 12,75 USD. Abschläge von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem C3ai seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

C3ai ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,86 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,50 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,44 Prozent zurück. Hier wurden 70,26 Mio. USD gegenüber 87,21 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von C3ai rechnen Experten am 09.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass C3ai im Jahr 2026 -1,246 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

