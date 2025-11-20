DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.257 -1,4%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,34 -0,5%Gold4.080 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Börsen fallen ins Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Wichtige Frist abgelaufen: D-Wave-Aktie setzt jüngsten Kurseinbruch fort Wichtige Frist abgelaufen: D-Wave-Aktie setzt jüngsten Kurseinbruch fort
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Notierung im Fokus

C3ai Aktie News: C3ai fällt am Donnerstagabend tief

20.11.25 20:23 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai fällt am Donnerstagabend tief

Die Aktie von C3ai gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,8 Prozent auf 12,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C3.ai Inc
11,21 EUR -0,69 EUR -5,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die C3ai-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 5,8 Prozent auf 12,75 USD. In der Spitze büßte die C3ai-Aktie bis auf 12,75 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,72 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.257.453 C3ai-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 45,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.12.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die C3ai-Aktie 253,49 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2025 bei 12,75 USD. Abschläge von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem C3ai seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

C3ai ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,86 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,50 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,44 Prozent zurück. Hier wurden 70,26 Mio. USD gegenüber 87,21 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von C3ai rechnen Experten am 09.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass C3ai im Jahr 2026 -1,246 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

In eigener Sache

Übrigens: C3.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf C3.ai

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf C3.ai

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu C3.ai Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung