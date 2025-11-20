C3ai Aktie News: C3ai am Donnerstagnachmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von C3ai. Zuletzt stieg die C3ai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 13,92 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die C3ai-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 13,92 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die C3ai-Aktie sogar auf 14,11 USD. Bei 13,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 199.886 C3ai-Aktien.

Am 11.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die C3ai-Aktie derzeit noch 223,78 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (13,20 USD). Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 5,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten C3ai-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte C3ai am 03.09.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3ai ein Ergebnis je Aktie von -0,50 USD vermeldet. Mit einem Umsatz von 70,26 Mio. USD, gegenüber 87,21 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,44 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 09.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von C3ai.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

