C3ai Aktie News: C3ai gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von C3ai. Zuletzt stieg die C3ai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 17,05 USD.

Um 15:53 Uhr wies die C3ai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 17,05 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die C3ai-Aktie bis auf 17,08 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 104.888 C3ai-Aktien umgesetzt.

Bei 45,07 USD erreichte der Titel am 11.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 164,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,71 USD. Dieser Wert wurde am 12.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 15,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte C3ai 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

C3ai veröffentlichte am 28.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,59 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 108,72 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 86,59 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 03.09.2025 erwartet. C3ai dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.09.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,584 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

