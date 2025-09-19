C3ai Aktie News: C3ai präsentiert sich am Montagabend fester

Kursentwicklung

Die Aktie von C3ai gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die C3ai-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 18,57 USD zu.

Um 20:08 Uhr wies die C3ai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 18,57 USD nach oben. In der Spitze gewann die C3ai-Aktie bis auf 18,68 USD. Bei 17,73 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der C3ai-Aktie belief sich zuletzt auf 1.022.840 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,07 USD erreichte der Titel am 11.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die C3ai-Aktie derzeit noch 142,70 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.08.2025 (14,71 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der C3ai-Aktie 20,79 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte C3ai 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

C3ai gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat C3ai im vergangenen Quartal 70,26 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte C3ai 87,21 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD je C3ai-Aktie.

