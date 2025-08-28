C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von C3ai gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von C3ai gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 17,16 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die C3ai-Aktie in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 17,16 USD ab. Das Tagestief markierte die C3ai-Aktie bei 17,16 USD. Bei 17,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 95.854 C3ai-Aktien.

Am 11.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die C3ai-Aktie 162,65 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.08.2025 (14,71 USD). Mit einem Kursverlust von 14,28 Prozent würde die C3ai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 28.05.2025 legte C3ai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. C3ai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,59 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat C3ai im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 108,72 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 86,59 Mio. USD in den Büchern gestanden.

C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 03.09.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 09.09.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,603 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

-23 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab

C3.ai-Aktie hebt nach überzeugenden Zahlen ab - Erwartungen deutlich übertroffen

Ausblick: C3ai stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor