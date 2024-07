CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 32,46 EUR.

Das Papier von CANCOM SE legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 32,46 EUR. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 32,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 32,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 153 CANCOM SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,34 EUR erreichte der Titel am 28.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Mit einem Kursverlust von 34,50 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,44 EUR an.

Am 14.05.2024 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 440,60 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 317,68 Mio. EUR umsetzen können.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 13.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,43 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

XETRA-Handel TecDAX verbucht letztendlich Abschläge

Zuversicht in Frankfurt: SDAX steigt