CANCOM SE-Aktie aktuell: CANCOM SE freundlich

Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 50,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die CANCOM SE-Aktie bei 50,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.723 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei 59,05 EUR markierte der Titel am 03.06.2020 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2020 (31,20 EUR).

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,67 EUR an. Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2022 1,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die CANCOM SE ist Anbieter von IT-Infrastruktur. Die CANCOM übernimmt dabei vorrangig die Finanzierung und das Management der Beteiligungsgesellschaften der Gruppe, die vor allem unter Nutzung digitaler Medien insbesondere im Handel mit Hard- und Software sowie ähnlicher Produkte Service-Dienstleistungen erbringen. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen durch strategische Akquisitionen konsequent vom nischenorientierten Handelshaus zum drittgrößten herstellerunabhängigen Systemhaus Deutschlands und zum IT-Komplettanbieter entwickelt. Das Produkt- und Dienstleistungsangebot deckt aus einer Hand das gesamte Spektrum von der Beratung und Erstellung von IT-Konzepten über die Beschaffung, den Vertrieb von Hard- und Software bis hin zu Integration und Betrieb der Systeme ab. Als einer der bedeutendsten Partner von HP, Microsoft, IBM, SAP, Symantec, Citrix sowie Apple und Adobe verfügt CANCOM über entscheidende Kernkompetenzen in der IT.

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

S&T-Aktie mit kräftigen Gewinnen: Ausblick 2021 nach Zahlen erhöht

CANCOM-Aktie verliert: CANCOM übernimmt IT-Systemhaus Anders & Rodewyk

Indexänderungen für TUI, Scatec & Co.: Siltronic in Stoxx-600 - CANCOM ausgeschieden

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cancom SE