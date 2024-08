CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 31,42 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 2,8 Prozent auf 31,42 EUR nach. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,10 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.657 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,00 EUR) erklomm das Papier am 05.07.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,06 EUR je CANCOM SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 36,94 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 440,60 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 317,68 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte CANCOM SE am 13.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 13.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

CANCOM SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren angefallen