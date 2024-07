CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verteuert sich am Mittwochvormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 32,80 EUR nach oben.

Das Papier von CANCOM SE legte um 09:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 32,80 EUR. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 32,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,90 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.528 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2024 bei 33,40 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,83 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 35,18 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,44 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 440,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 317,68 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte CANCOM SE am 13.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

