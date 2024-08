CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 30,06 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 30,06 EUR. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 30,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,06 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 13,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 21,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,06 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 36,94 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 14.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 440,60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,41 EUR je CANCOM SE-Aktie.

