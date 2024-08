CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag tiefer

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,3 Prozent im Minus bei 29,04 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 4,3 Prozent auf 29,04 EUR nach. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,88 EUR. Bei 30,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 43.167 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.07.2024 auf bis zu 34,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,08 Prozent hinzugewinnen. Bei 21,26 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,36 EUR an.

Am 14.05.2024 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 440,60 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,35 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,39 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

