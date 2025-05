CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

CANCOM SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 28,00 EUR ab.

Die CANCOM SE-Aktie musste um 15:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 28,00 EUR abwärts. Bei 27,95 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 28,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.481 CANCOM SE-Aktien.

Am 06.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 21,43 Prozent Luft nach oben. Am 12.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,21 Prozent.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 31.03.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 479,68 Mio. EUR im Vergleich zu 459,87 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 18.08.2026 dürfte CANCOM SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Ausblick: CANCOM SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine CANCOM SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Analysten sehen für CANCOM SE-Aktie Luft nach oben